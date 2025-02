Aumentano i visitatori. Riempiti 276mila letti: "E torna la Notte Rosa"

Quanto ha fruttato la tassa di soggiorno al Comune di Forlì? La risposta è circa 220mila euro nel 2024 (nel 2023 la cifra è stata analoga; stesso trend previsionale per quest’anno). Un dato da tenere d’occhio, per una città che fa leva sulla cultura, con le grandi mostre (115mila visitatori per i Preraffaeliti) e nuove iniziative che si cerca di radicare.

"L’imposta di soggiorno viene applicata a tutti coloro che non risiedono a Forlì e pernottano nelle strutture ricettive del nostro territorio – spiega l’assessore al turismo Kevin Bravi –. Il 2019, al netto della pandemia, è stato il primo anno di applicazione piena dell’imposta, i cui proventi, per legge, devono necessariamente essere reinvestiti nell’ambito turistico". Quest’anno i 220mila euro del 2024 "verranno utilizzati per implementare il sito ScopriForlì, promuovere campagne di comunicazione sulle eccellenze forlivesi, gestire e sostenere il parziale funzionamento dello Iat, finanziare le spese di stampa, allestimento e distribuzione di materiale promozionale". Una "buona fetta" di queste risorse verrà reinvestita "in eventi ricettivi di grande impatto come la Notte Rosa, che torna a Forlì il prossimo 21 giugno con un’intera giornata di musica e intrattenimento. Si tratta quindi di un tesoretto importante, che ci permette di potenziare l’appeal turistico della nostra città, facendo leva su nuove iniziative e strumenti di comunicazione sempre più interattivi e digitali, interconnessi con il sistema Romagna".

I numeri del 2024, spiega Bravi, "sono uno stimolo. Dagli ultimi dati Istat, infatti, emerge che il 2024 in città si è chiuso con 276.576 pernottamenti, in aumento del 2,3% rispetto al 2023 e del 24,3% sul 2019. Anche la durata del soggiorno è aumentata, passando da una media aritmetica di 2 notti cadauno a una media di 2.85 nel 2024". Quasi una notte in più per ogni visitatore, dunque.

Questi aumenti, aggiunge l’assessore Bravi, "hanno determinato un forte incremento anche nel numero delle strutture ricettive attive in città. Secondo le ultime rilevazioni dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Forlì siamo passati da 74 strutture attive nel 2019 a 131 nel 2024. Una crescita significativa, che conferma il trend positivo di quest’ultimi anni dell’industria vacanziera".

Proprio in questi giorni, il Comune con il proprio Assessorato al Turismo e il proprio personale è presente alla 45ª edizione della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, in corso a Milano. "All’interno dello stand della Regione, nella sezione di Destinazione Visit Romagna, Forlì è presente con la propria offerta turistica attraverso un rinnovato materiale informativo e promozionale dedicato, che racconta le eccellenze della città e del territorio e i tanti percorsi turistici e culturali dedicati a chi desidera vivere l’entroterra romagnolo forlivese. Numerosi gli itinerari e gli eventi proposti già a partire dal mese di febbraio, culturali e sportivi. In particolare, una brochure dettagliata per ’scoprire’ e ’riscoprire’ una città davvero ricca e pronta a tutti i generi di richieste per attirare in ogni stagione italiani e stranieri".