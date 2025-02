Aumentano le donazioni: il 23 si rinnovano le cariche

Una sezione Avis in salute quella Santa Sofia che annovera anche i donatori di Galeata. Aumentano infatti i donatori (280) rispetto al 2023 (la quota più alta dal 2018), mentre le donazioni hanno raggiunto quota 587, la più alta dal 2014. La sezione è nata 78 anni fa, sulla spinta dei medici dell’Ospedale Nefetti e, durante gli anni, ha svolto tante attività con forti ricadute in campo sanitario e sociale.

"Abbiamo acquistato ben 4 defibrillatori – precisa il presidente Piero Berti alla guida della sezione da 20 anni – che abbiamo consegnato ai gestori della palestra comunale di Galeata, di Santa Sofia, all’associazione calcio di Galeata, alla squadra stazione Monte Falco del Soccorso alpino oltre a attrezzature per l’Ospedale Nefetti dove è ubicata la nostra sede. Oltre alla grande festa di agosto a S. Sofia, siamo presenti in diversi manifestazioni organizzate da altre associazioni. Ci sentiamo parte attiva delle comunità di Santa Sofia e Galeata – aggiunge Berti – e colgo l’occasione per ringraziare i membri del consiglio, i donatori, i medici e i paramedici dell’Avis, i sindaci dei due comuni e tutti coloro che con generosità ci danno una mano. Confidiamo che nel corso dell’assemblea, il 23 febbraio a Corniolo, per il rinnovo degli organi dirigenti e l’approvazione dei bilanci di esercizio si facciano avanti i nostri giovani donatori". Nel corso dell’assemblea saranno premiati i soci in base alle donazioni effettuate. Riceveranno la benemerenza in rame (12); argento (10); argento dorato (7); oro 6 (Mirna Agnoletti, Marialuisa Biandronni, Ronny Colaiori; Alessandro Innocenti, Silvia Mainetti, Maurizio Tomasiello); oro con rubino 5 (Roberto Curt Amodeo, Robertino D’Ambrosio, Fleana Lombardi, Giuseppe Valbonesi e Roberto Valdifiori). Oscar Bandini