"Ausa, il Comune indìca un’assemblea"

In merito alle vasche di laminazione di San Pietro ai Prati interviene il gruppo consiliare di opposizione ‘La nostra città’. Il tema è stato oggetto di feroci polemiche durante l’estate appena trascorsa, partendo dalla presentazione del progetto lo scorso 25 giugno, fino ad arrivare alla protesta in piazza Garibaldi e davanti alla sede comunale, una decina di giorni fa, da parte di una cinquantina di residenti nella frazione forlimpopolese.

"In questi ultimi giorni l’amministrazione comunale, supportata dal Pd – si legge nella nota diffusa dall’opposizione –, sta tessendo le lodi alle vasche di laminazione previste per la frazione di San Pietro ai Prati, dopo un lungo e inspiegabile silenzio nei confronti di questa importante opera relativa alla sicurezza idraulica". Un progetto che non viene messo in discussione dal gruppo consiliare: "Ribadiamo che si tratta di un intervento fondamentale, affinché diverse zone della frazione non vadano di nuovo sott’acqua, come già capitato più volte in questi ultimi dieci anni. Anzi, ci sentiamo di affermare che le vasche andassero realizzate anni fa, invece di aspettare gli ‘stimoli’ dell’epocale alluvione del 2023".

Il fulcro dell’intervento dei consiglieri, infatti, non è il progetto in sé, nonostante "un doveroso approfondimento degli aspetti tecnici che vanno chiariti fino in fondo", ma il perché delle proteste. "Vorremmo dire all’amministrazione e al Pd – continua la nota – se si sono chiesti il motivo di assemblee infuocate, di proteste importanti, di interventi sulla stampa fortemente critici nei confronti di chi governa Forlimpopoli? Si vogliono forse accusare gli abitanti di San Pietro ai Prati di essere oscurantisti o addirittura autolesionisti? Per Noi il motivo è lampante: com’è abitudine di un’amministrazione sempre più autoreferenziale, non è stato rispettato l’iter democratico di presentazione e condivisione del progetto".

Secondo il gruppo consiliare, infatti, è completamente mancata quella partecipazione che avrebbe contribuito a fugare dubbi e incertezze. ‘La nostra città’ lancia poi un altro allarme, "Se in questo caso, anche se molto tardivamente, si è giunti a un confronto con i portatori d’interessi – affermano –, a pochi km di distanza, un progetto gemello che dovrebbe garantire la messa in sicurezza del torrente Ausa, nonostante le nostre reiterate sollecitazioni da inizio 2025, non ha avuto alcun passaggio istituzionale (Consulta, Commissione, Consiglio)".

Sul canale Ausa è, infatti, stata progetta un’altra vasca di laminazione, la cui conferenza dei servizi è già stata ultimata. "Vogliamo irritare anche gli abitanti di Selbagnone – si chiedono i consiglieri di opposizione – non coinvolgendoli minimamente in scelte importanti e sicuramente migliorative? Almeno vogliamo indire un’assemblea organizzata dal consiglio di zona? O dev’essere la lista ‘La Nostra Città’ a surrogare sindaco e assessori, che continuano a non attuare ciò che dovrebbe essere doveroso e ovvio: informare".

Matteo Bondi