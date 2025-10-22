Auser: "Aiutateci a prendere una nuova auto"

Sono tanti i servizi di accompagnamento delle persone anziane portati avanti dai volontari dell’Auser di Forlimpopoli, così come sono tanti i chilometri che annualmente vengono percorsi per una visita specialistica, un trasporto speciale o anche solo per un po’ di compagnia. Sono talmente tanti che l’auto attualmente in dotazione all’associazione è invecchiata precocemente, tanto da rendere necessario l’acquisto di un nuovo mezzo. Da qui la raccolta fondi, coadiuvati dalla locale filiale della Bcc Ravennate Forlivese Imolese, che si propone lo scopo di reperire 12 mila euro entro il 9 dicembre.

"Si tratta di una prima assoluta per noi – spiega la presidente di Auser forlivese, Maria Luisa Bargossi – e ci teniamo che vada bene. Ma siamo certi che ce la faremo. Ogni contributo, anche il più piccolo, per noi è importante. In questa maniera vogliamo anche stringere ancor di più i rapporti con la comunità a cui siamo vicini quando svolgiamo i nostri servizi o le nostre attività ricreative, e che speriamo ci sia vicino in questo momento".

Per chi deciderà di dare un contributo per l’acquisto del mezzo di Auser, come ricordano dalla banca, c’è anche la possibilità di scaricare una parte della donazione dalle tasse. "Si tratta di un modo di raccogliere fondi che abbiamo già utilizzato nel territorio – ricorda il responsabile della filiale, Costantino Rossi – ed è sempre andata benissimo. Sono sicuro che anche questa volta sarà così. Abbiamo attivato anche un piccolo corso di formazione per i volontari sulla piattaforma che stanno utilizzando e la banca è pronta a contribuire. Non appena si arriverà all’88% della cifra richiesta, noi metteremo il resto".

La piattaforma è quella di Ideaginger e il titolo della raccolta è ‘Insieme si va’. E’ possibile accedere alla pagina anche dal sito di Auser. Nel frattempo si sta già organizzando un pranzo, il prossimo 30 novembre, in collaborazione con la Protezione Civile e l’associazione della Mariette, per reperire ancora maggiori fondi. Così come ogni giovedì mattina i volontari dell’associazione sono presenti con un banchetto al mercato settimanale.

Sono stati 444 gli accompagnamenti sociali che i volontari di Auser Forlimpopoli hanno svolto lo scorso anno, oltre a 30 servizi di consegna spesa e medicinali direttamente a casa. Questo è solo uno dei servizi che Auser svolge. La sede, che si trova in via Ho Chi Min è aperta tutti i giorni per la socializzazione, il giovedì sera ci si trova per le serate divulgative, mentre si organizzano spesso e volentieri viaggi e gite, dalla castagnata alla visita alle mostre. "Tutte le attività di Auser sono rivolte alla cittadinanza anziana - ricorda l’assessora ai servizi sociali, Antonella Bondi -, il miglior modo per contrastare la solitudine e l’isolamento".

Matteo Bondi