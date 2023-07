Auser di Modigliana, mezzo donato grazie all’eredità di una cittadina

L’altra mattina sono state consegnate le chiavi all’Auser di Modigliana del mezzo acquistato grazie all’utilizzo di una parte dei fondi della eredità lasciata al Comune della val Tramazzo dalla signora Giacoma ‘Mina’ Maccolini. Su indicazione dei volontari dell’Auser, l’acquisto è stato orientato verso un automezzo in grado di trasportare 5 persone, oltre ad una persona in carrozzina. Questo nuovo automezzo si aggiunge all’auto già in dotazione. "La scelta di utilizzare parte della eredità della signora Maccolini, rispetta la volontà espressa dalla signora, di essere vicini alle persone anziane e bisognose di assistenza – si legge nel comunicato –. L’Auser svolge attività anche nel trasporto di persone che devono essere accompagnate per visite mediche, presso le strutture sanitarie del territorio, ma anche nelle attività formative e del tempo libero". L’associazione vive grazie soprattutto all’impegno dei volontari e al sostegno e ai contributi raccolti dai fruitori dei servizi e dal ricavato delle attività di aggregazione svolte nel corso dell’anno.

Le auto dell’Auser nel corso del 2022 hanno svolto 384 accompagnamenti sociali, percorrendo in tutto 23.912 Km; inoltre i volontari hanno eseguito 634 interventi di compagnia telefonica e sono state impegnate circa 2.000 ore di attività dei volontari, cui si aggiungono attività di aggregazione sociale e tempo libero.

Il sindaco Jader Dardi, presente anche l’assessore sanità e servizi sociali Giuseppe Travaglini, ha espresso la riconoscenza dell’amministrazione a tutti i componenti del sodalizio: "Una attività importante e preziosa e per la quale rinnovo a tutti i volontari, il più sincero ringraziamento".

Giancarlo Aulizio