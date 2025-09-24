Auser, incontri tra tradizione e nuovi linguaggi. Conferenze, corsi e progetti: ecco il calendario

Un’attività trentennale, operante in dodici comuni della provincia e fondata sulla solidarietà. Auser Forlì Aps e Odv presenta anche per quest’anno i propri progetti, diversi tra quelli rivolti ed aperti alla cittadinanza e quelli riservati ai soci.

Ad ingresso libero e gratuito sarà il ciclo di conferenze ospitato nei locali del palazzo della Provincia in piazza Morgagni: dodici appuntamenti, ogni mercoledì dal 1° ottobre al 17 dicembre, divisi per tematiche e con la presenza di esperti del settore. Si parte con i primi tre incontri dedicati alla Romagna, tra il ricordo dell’alluvione del 2023, di Mario Vespagnani ex membro Auser e la presentazione del libro ‘Arnèunz e zanzai’. Poi la ‘Rubrica viaggi’, divisa in due appuntamenti il 22 ottobre e il 19 novembre, ‘Orientarsi alla Contemporaneità’ tra politica industriale, tutela dei risparmi e metodologie di riabilitazione dei paesi dell’entroterra appenninico, infine ‘Amore per il Futuro’ e tre incontri dedicati alla storia di Forlì.

L’Auser propone inoltre, per il tredicesimo anno di fila, la collaborazione con le scuole primarie del territorio. Il tema del progetto di quest’anno, sempre in linea con gli obiettivi e la mission dell’associazione, ha il titolo di ‘Incontro con le Generazioni: Nonno racconta’. L’attività consiste nella riflessione sulla relazione tra generazioni. Gli elaborati realizzati dai bambini verranno esposti nelle sedi Auser.

Infine, è ben ampia l’offerta di corsi e progetti dedicata ai soci Auser, che al 2025 sono quasi cinquecento. Dalle lingue straniere (inglese e francese) fino a pittura, filosofia, manualità e cartapesta: tutte attività promosse e garantite in maniera volontaria a tutti i soci, previa iscrizione e prenotazione con un contributo che varia a seconda del corso scelto che serve ad Auser per coprire le spese di gestione.

Le sedi dei corsi saranno tra viale Roma 144 e via Curiel 51 e prenderanno il via tra il 3 e il 13 ottobre. Per diventare nuovi soci Auser e usufruire dei corsi, o per informazioni sulle conferenze del mercoledì, è possibile chiamare lo 0543 404912 o il 3371079291 dal lunedì al venerdì (9-12) o presso le sedi.

Sergio Tomaselli