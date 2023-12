Auser, mille persone accompagnate dai volontari

L’Auser di Meldola ha raggiunto il numero di 1000 persone accompagnate nel corso del 2023 dai volontari che hanno percorso in tutto circa 25mila chilometri. Un dato più alto rispetto al 2022 (quando le persone accompagnate erano state 947) e se rapportato al numero di abitanti è il più significativo di tutto il distretto forlivese. "Complimenti ai volontari meldolesi – sottolinea la presidente di Auser Forlì, Maria Luisa Bargossi – per la grande e costante attività svolta quotidianamente in favore degli anziani e delle persone bisognose del territorio, un’attività che coinvolge decine di volontari sul territorio di Meldola, come del resto sugli altri territori del Forlivese".

I ringraziamenti arrivano anche dal sindaco di Meldola Roberto Cavallucci. "I volontari Auser sono una risorsa preziosissima, un bene comune per la nostra città. Il record di accompagnamenti, raggiunto grazie agli autisti di Auser, è un risultato straordinario. Questi dati (che aumenteranno di certo perché il 2023 non si è ancora concluso) confermano la generosità e la solidarietà verso le persone che hanno più bisogno. Sapere che qualcuno dedica il suo tempo a chi è in difficoltà con gesti così belli, è un bellissimo esempio anche di buona comunità, dello stare insieme, di saper guardare al bene di tutti".

o.b.