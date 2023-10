Auser: rubriche di viaggi e corsi per tutti i gusti e le età

Partono oggi le numerose attività promosse dalla XXXIII edizione dell’Auser e aperte a tutti i cittadini. Molto seguite sono le conferenze che si tengono il mercoledì (ore 15) nel Palazzo della Provincia in piazza Morgagni in cui si alternano rubriche di viaggi: si parte oggi con l’Iran, relatrice Wilma Malucelli; l’8 novembre si vola in Portogallo; il 6 dicembre da Yellowstone a Los Angeles. Negli altri mercoledì sono previste: rubriche di medicina, di natura e agricoltura oltre altre tematiche culturali, l’ultima delle quali, per il 2023, è la relazione di Gabriele Zelli su riti e tradizioni di un tempo da Natale all’Epifania in Romagna. Poi le conferenze riprenderanno con lo stesso ritmo dal 10 gennaio 2024. Fra le proposte c’è anche una gita da effettuarsi dal 19 al 22 ottobre nella Maremma Toscana. Non mancano poi corsi di pittura, burraco, lingua inglese, psicologia, riciclo creativo, manualità, concorsi letterari, incontri fra generazioni, corsi di teatro. L’Auser è un’associazione tesa a valorizzare le persone e le loro relazioni perciò fra i suoi obiettivi ci sono lo sviluppo del volontariato, la difesa e lo sviluppo delle capacità conoscitive per migliorare la qualità della vita, l’orientamento delle persone alla solidarietà, a creare sinergia con altre reti, a promuovere la cittadinanza attiva e sani stili di vita. C’è poi il servizio ‘Filo d’Argento’ per aiutare le persone che hanno bisogno, ad esempio accompagnandole ai presidi sanitari o consegnando loro la spesa a domicilio. Non mancano progetti rivolti ai bambini , come ad esempio ‘Incontro tra le generazioni’ con elaborati da parte di 45 classi primarie del nostro territorio esposti dal 12 al 19 novembre nel castello di Cusercoli. La sede dell’Auser è in viale Roma 124, Forlì, 0543.404912, 337.1079291 . Orari: 9,30-12.

Rosanna Ricci