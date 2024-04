Ausl, assistenza ’green’. Ecco 24 auto elettriche

L’assistenza alla persona sul territorio è sempre più ‘green’. L’Azienda sanitaria della Romagna ha infatti provveduto a rinnovare il parco auto acquistando 24 Jeep Avanger elettriche di ultima generazione. Le prime 20 sono già state consegnate ed entro un mese arriveranno le rimanenti quattro vetture. I veicoli verranno utilizzati per lo sviluppo dei servizi di assistenza domiciliare per gli anziani e il potenziamento degli strumenti a disposizione degli infermieri e delle ostetriche di comunità.

"Questo investimento realizzato con i fondi del Pnrr – sottolinea Agostina Aimola, direttrice amministrativa dell’azienda – consente di ridurre l’inquinamento e di incrementare i servizi di prossimità alle persone in aree geograficamente ‘svantaggiate’. Lo scopo è quello di aumentare gli strumenti utili al trasporto delle persone fragili, anziani, disabili e potenziare i servizi di cura resi ai cittadini intensificando la presenza degli infermieri di assistenza domiciliare e delle ostetriche di comunità".

Sono 23 le aree di riferimento dove graviteranno le auto elettriche dell’Ausl Romagna. In particolare, i Comuni del territorio forlivese che saranno raggiunti dai nuovi mezzi ecologici sono: Civitella di Romagna, Galeata, Porti e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano, Tredozio e Santa Sofia. "Ogni veicolo ha un sistema di localizzazione – spiega nel comunicato Enrico Sabatini, mobility manager dell’Ausl Romagna – che renderà più efficiente il ‘percorso clinico’ della programmazione giornaliera delle attività e garantirà la fornitura di servizi necessari riducendo i tempi di percorrenza e le emissioni di Co2". Oltre alle 24 auto ad energia pulita, con relative colonnine per la ricarica elettrica 220V, il progetto si completa con l’acquisizione di tre centrali operative mobili ambulatoriali e di un’autovettura nove posti con pedana elettrica per trasportare persone diversamente abili e di 28 gps satellitari, uno per ciascun mezzo, utili agli operatori. Il servizio tecnico dell’Ausl Romagna, diretto dall’ingegner Paolo Bianco, da tempo si pone obiettivi sfidanti sia in tema di energia sia per la mobilità. Oltre al rinnovo dei mezzi, l’Ausl potrà abbattere i costi di ricarica grazie alla presenza di impianti fotovoltaici di significativa potenza nei presìdi in cui andranno parcheggiate le auto.

Valentina Paiano