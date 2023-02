"Ausl da commissariare" Mike, contestati i dati

La politica locale si butta a capofitto sulla questione della sanità e il centrodestra adesso accenna alla richiesta di commissariare l’Ausl Romagna. "La sanità pubblica forlivese sembrerebbe essere il fanalino di coda di tutta la Romagna. A questo punto, nell’interesse della comunità che rappresenta e a tutela di tutti i medici e grandi professionisti che lavorano con profondo sacrificio nel nostro ospedale, va aperta una riflessione concreta e condivisa sul possibile commissariamento dell’Ausl Romagna – sostiene Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale della Lega –. Anche il Pronto Soccorso di Forlì, detto da tutti, è al collasso e necessita di nuovi spazi per far lavorare in condizioni migliori e dignitose medici ed infermieri e limitare i disagi di chi vi accede per motivi d’urgenza. Non si trovano le risorse per mantenere operativa l’automedica di Meldola – incalza Pompignoli –, mettendo a rischio i livelli di soccorso di un comprensorio di oltre 1.100 chilometri quadrati, ma si trova il modo per garantire al territorio di Rimini, molto più piccolo del nostro sia in termini di superficie che di popolazione residente, ad eccezione del periodo estivo, ben tre automediche, due in più di quelle a Forlì". Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia, interviene sul Pronto...