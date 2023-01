Ausl e Comuni, ora è scontro aperto

Duro scontro tra l’Ausl Romagna e i 15 sindaci del comprensorio forlivese che in un nuovo documento – dove la prima firma che appare riportata è quella del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini – tornano a chiedere il ripristino immediato dell’automedicalizzata di Meldola (Mike 42) e la sospensione del ‘Progetto di sviluppo sistema di soccorso preospedaliero Romagna’ nella parte che riguarda il territorio forlivese. Nonostante il direttore generale dell’Ausl Tiziano Carradori avesse già confermato la sua risposta negativa.

I sindaci sono dunque completamente insoddisfatti delle precisazioni del manager sanitario. E tornano a esprimere rammarico "per non aver sospeso il progetto nella parte che riguardava l’automedicalizzata di Meldola in attesa di un costruttivo confronto, una discussione che avrebbe forse permesso, con un po’ di tempo, di trovare condivisione d’intenti" con istituzioni e sindacati. In concreto, dal 1° gennaio la Mike 42 non è più in funzione. Si trattava di un’auto che portava sul luogo di un incidente o di un malore un medico a supporto del lavoro dei sanitari del 118.

"La Mike 42, in servizio h24 al pari di tutte le altre automedicalizzate dell’Ausl, fu portata, in piena pandemia da Covid, a h12, cioè solo servizio diurno, e oggi ci viene comunicata la sua eliminazione". Una logica organizzativa secondo i sindaci che "non tiene in alcun modo in considerazione la conformazione geografica del territorio forlivese che è in gran parte collocato in zone collinari e montane, penalizzando, a causa dei tempi di intervento più lunghi, i cittadini dell’intero distretto ed in particolare quelli che abitano in collina e montagna che non avranno così un servizio di emergenza uguale a quello delle aree di pianura". Ne resta una sola per tutto il Forlivese, di stanza in città. Ma "l’auto medicalizzata in postazione a Forlì dovrà incrementare, stando ai dati storici forniti, la sua attività di circa il 30% aggiungendo ai 1788 servizi fatti i 508 svolti dall’auto medicalizzata di Meldola".

Del resto, il distretto forlivese ha complessivamente una superficie territoriale di circa 1.100 chilometri quadrati. Per questo, si aggiungeva in caso di contemporanea emergenza sanitaria la Mike di Cotignola per la copertura dei territori di Brisighella, Modigliana e Tredozio. "A questo proposito continuiamo a sostenere anche la posizione dei sindaci della valle del Tramazzo che richiedono il mantenimento su Faenza dell’automedicalizzata", è la sottolineatura. Tutti i sindaci del Forlivese paventano in definitiva il rischio reale di un calo nella qualità del servizio di emergenza a soccorso dei cittadini perché non appare infatti "credibile che la presenza di un infermiere per quanto adeguatamente formato possa, alle condizioni attuali, nel pieno di una riorganizzazione regionale, sostituire la figura del medico. Nella sostanza – concludono – il soccorso avanzato ‘vero’, al di fuori dei tecnicismi letterali e normativi, è garantito, al momento, solo dalla presenza di un equipaggio formato da medico e infermiere". Un’aperta dissociazione dalle parole del direttore generale.

Oscar Bandini