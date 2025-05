"Ausl e politici devono chiarire sull’Irst"

Alla luce dei recenti articoli pubblicati dal Carlino sul deficit di bilancio dell’Irst di Meldola e su possibili ipotesi di riorganizzazione per far fronte ad alcune criticità interne, le segreterie territoriali di Cgil, Cisl e Uil di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini chiedono l’apertura di un confronto istituzionale e di riportare il dibattito nelle sedi ufficiali.

"Riteniamo – scrivono i sindacati in una nota – che una discussione sul futuro dell’Istituto e sulla Rete Oncoematologica romagnola non possa svolgersi sulla base di indiscrezioni a mezzo stampa o ricostruzione di anonime fonti". Sulla vicenda, le sigle sindacali avevano già chiesto un incontro all’Ausl. E guardano alla Conferenza territoriale socio-sanitaria del 20 maggio: si tratta dell’assemblea di tutti i sindaci romagnoli, che hanno come riferimento la stessa Ausl. Una sorta di ‘parlamentino’ che dà indirizzi in materia sanitaria (il presidente è il sindaco di Cesen Enzo Lattuca). "Chiediamo che in quella sede venga presentato un quadro dettagliato sull’Istituto e che si faccia piena chiarezza sul Piano strategico, che sembra toccare numerosi aspetti – prosegue il comunicato congiunto –: dalle condizioni dei dipendenti, all’erogazione delle prestazioni in tutto il territorio, fino alla possibile revisione della forma giuridica dell’Istituto e alle relazioni tra Ausl Romagna, Regione, Università e soggetti privati".

Cgil, Cisl e Uil rivendicano il ruolo del confronto come parte integrante del modello di governance sanitaria: "Non ci stiamo ad assistere passivamente, considerando che le relazioni condivise negli accordi con la conferenza socio-sanitaria, come nello stesso Atto Aziendale, prevedono relazioni sindacali improntate a chiarezza e confronti preventivi. Quest’ultimi previsti anche nella contrattazione di categoria che regola le relazioni tra Istituto e organizzazioni sindacali dei lavoratori".

Le sigle sollevano preoccupazione per le tensioni che si stanno generando: "Chiediamo – conclude la nota – a tutte le parti in causa condivisione e programmazione nell’interesse dei dipendenti e degli utenti".