"Ausl indisponibile, non posso più restare"

Il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci ha confermato le dimissioni dall’ufficio di presidenza della Conferenza territoriale sociale sanitaria della Romagna: si tratta dell’organo politico della sanità locale che si confronta con l’Ausl. La decisione era nell’aria dopo che nell’incontro di venerdì scorso di fatto il ‘Progetto di sviluppo del sistema di soccorso preospedaliero Romagna’ veniva riconfermata la soppressione del servizio di auto medica (Mike 42) di Meldola a servizio di tutto l’entroterra forlivese. Cavallucci lo fa senza rinfocolare le polemiche ma in maniera netta: "Di fronte all’indisponibilità dell’Ausl, non c’erano più le condizioni", ha scritto.

Infatti, nonostante il documento di tutti i 15 sindaci del comprensorio forlivese che rigettava l’impostazione e chiedeva il ripristino del servizio indispensabile soprattutto per i comuni collinari e montani, il manager dell’Ausl Tiziano Carradori aveva ribadito le motivazioni che avevano portato al taglio del servizio: prima nella nota del 14 gennaio, infine nello stesso ufficio di presidenza venerdì scorso, alla presenza dello stesso Cavallucci.

Così il sindaco di Meldola, dopo essersi confrontato con i suoi colleghi dell’Unione dei Comuni e con lo stesso sindaco di Forlì, ha inviato al presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca una lettera nella quale conferma la restituzione della delega a rappresentare la Provincia in via permanente nelle sedute dell’ufficio di presidenza della conferenza. "La restituzione della delega – precisa Cavallucci in una nota – era stata fatta il 29 dicembre, motivata dalla non condivisione delle modalità e del contenuto del punto relativo alla riorganizzazione dell’emergenza territoriale".

Successivamente Cavallucci aveva sospeso tale intendimento: il presidente della Provincia di Forlì-Cesena aveva respinto le sue dimissioni e lo invitava a partecipare all’ ufficio di presidenza dello scorso 20 gennaio. Quello in cui però l’Ausl non ha fatto altro che confermare il taglio. L’apertura a un efficientamento dei percorsi delle Mike rimaste evidentemente è stata giudicata insufficiente. Del resto era stato lo stesso Cavallucci a coordinare per ben due volte tutti i 15 sindaci del Forlivese: per una lettera all’Ausl e per la replica alla risposta dello stesso Carradori. Tutto vano.

Nel frattempo, lo stesso Lattuca aveva preso posizione pubblica a favore della soppressione del servizio dell’auto medica: Cavallucci, interpellato nel merito, ha negato di avercela con la Lattuca, ma il gesto non ha di certo favorito una ricomposizione dello strappo.

"Ho dovuto prendere atto, con immenso rammarico, della indisponibilità a rivedere il progetto nella parte che riguarda l’auto medicalizzata di Meldola a servizio dell’intero territorio forlivese e dopo un’attenta riflessione – conclude – ritengo che non sussistano più le condizioni per la mia permanenza nell’ufficio di presidenza della Conferenza". Cavallucci, in qualità di sindaco, continuerà ovviamente a rappresentare le istanze del suo territorio invece nell’assemblea generale in cui i comuni romagnoli discutono di sanità.

Oscar Bandini