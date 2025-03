Ausl, nuovi direttori: "Tre incarichi a Sintoni: modello per gli altri"

Due figure fondamentali nell’ingranaggio della complessa macchina del Morgagni-Pierantoni – quella del direttore sanitario e del direttore dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione – sono state presentate ufficialmente ieri, alla presenza del direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori.

Il primo, il forlivese Francesco Sintoni, con i suoi 42 anni è tra i più giovani direttori in forza all’azienda sanitaria romagnola. Dal 2021 ha assunto l’incarico di direttore del distretto sanitario di Cesena-Valle del Savio e del Rubicone, assumendo in seguito anche la direzione ad interim del distretto sanitario di Forlì. Da dicembre 2023 ha assunto anche la funzione sovra-provinciale di coordinamento delle attività distrettuali, mantenendo la direzione del distretto forlivese e, dal mese scorso, anche la direzione ad interim della Direzione medica di presidio di Forlì. "In pratica – scherza Carradori – possiamo dire che Sintoni è uno e trino, perché fa convergere nella sua figura tre diversi ruoli di coordinamento di grande importanza. Un fatto – prosegue – che rende possibile una sperimentazione importante, che mira a superare la discontinuità tra ospedale e territorio. Consideriamo che Ausl Romagna opera su un territorio molto esteso e deriva dalla confluenza di diverse aziende, perciò se non si adottano misure organizzative adeguate si rischia un allungamento dei tempi che non auspichiamo. I diversi incarichi affidati tutti alla figura di Sintoni rappresentano per noi una sperimentazione che potrebbe un domani essere replicata in tutta la Romagna".

Sintoni, da parte sua, si è detto "onorato di ricoprire un ruolo tanto importante per Forlì e per l’azienda" e "pronto a lavorare con il consueto impegno per quella che rappresenta un’opportunità importante per provare a superare quelle barriere che purtroppo ancora esistono tra ospedale e territorio". "Sappiamo – aggiunge – che mentre l’azienda ospedaliera è ben consolidata, l’assistenza territoriale fatica maggiormente. Oggi non basta eseguire un intervento tecnicamente perfetto: serve un approccio integrato con i servizi sul territorio in un’ottica che metta al centro la persona e i suoi bisogni specifici, ed è quello che miriamo a fare: i presupposti ci sono".

Emiliano Gamberini, invece, sarà il nuovo direttore dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione; ha 51 anni, è originario di Bagnacavallo, ma vive a Cesenatico ("per questo – ironizza – posso definirmi ‘pan-romagnolo’). Nel marzo 2021 è diventato direttore di Anestesia e Rianimazione a Rimini, dove ha finalizzato soluzioni organizzative che migliorano i percorsi dedicati alla patologia materno-infantile, la chirurgia ‘Eras’ e la cardiologia interventistica avanzata. "Il dottor Gamberini – spiega Carradori – si trasferisce a Forlì dopo aver manifestato il desiderio di spostarsi in questa sede, e dopo aver ricoperto un ruolo analogo a Rimini. Di lui apprezziamo la grande esperienza soprattutto nel settore della traumatologia e nelle tecnologie avanzate". "La mia unità operativa – il commento di Gamberini – è per sua natura trasversale, una caratteristica che rende il mio ruolo particolarmente sfidante. In questi primi giorni di lavoro ho avuto la sensazione di essere ben accolto come parte integrante di un progetto comune e ho colto l’attitudine di questo ospedale di remare tutti nella stessa direzione".

Sofia Nardi