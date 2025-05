Ausl, passivo di 37 milioni: "È un dato sconcertante"

L’Ausl della Romagna chiude il bilancio consuntivo 2024 con un deficit di oltre 37 milioni di euro. Il rendiconto è stato approvato all’unanimità ieri dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (l’organismo, presieduto dal sindaco di Cesena Enzo Lattuca, che riunisce i Comuni per coordinare le politiche socio-sanitarie). La deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari attacca in una nota: "L’Ausl Romagna è l’ente sanitario con il peggior bilancio dell’Emilia-Romagna. Un dato sconcertante che mette in discussione l’intera governance e che impone scelte immediate da parte della Giunta regionale".

I dati, elaborati dal gruppo consiliare di Forza Italia in Regione, sono stati commentati dall’esponente azzurra nell’ambito dell’attività di monitoraggio. "Il quadro è inequivocabile: la sanità romagnola è in profonda difficoltà, con ricadute dirette sulla qualità dei servizi e sulla fiducia dei cittadini".

Ma non ci sono solo i conti in rosso: Tassinari ha presentato un’interrogazione al Ministero della Salute per chiedere chiarimenti sulla mancata distribuzione di oltre 4.500 dispositivi di telemedicina, finanziati da fondi del Pnrr e destinati al controllo delle condizioni cliniche dei pazienti cronici. "È grave – continua la deputata – che questi strumenti giacciano da mesi inutilizzati nei magazzini delle Ausl, mentre migliaia di persone continuano a fare i conti con liste d’attesa infinite e carenze nell’assistenza territoriale. In un momento in cui la sanità pubblica ha bisogno di essere modernizzata e rafforzata, sprechi simili non sono più tollerabili".

Secondo Tassinari, i fondi del Pnrr sono un’occasione per riorganizzare i servizi sul territorio "ma servono visione, trasparenza e capacità gestionale, tutte cose che oggi, purtroppo, sembrano mancare". La nota si chiude con l’appello a un confronto: "Chiediamo con forza l’apertura di un tavolo permanente con l’assessorato regionale alla Salute per affrontare con responsabilità e proposte concrete una crisi che non si può più ignorare. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo – conclude Tassinari –, con un solo obiettivo: garantire a tutti i cittadini romagnoli una sanità degna di questo nome".