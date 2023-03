Ausl, un altro manager "Affiancherà Magrini per 100mila euro l’anno"

Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia e coordinatrice provinciale del partito, e Luca Bartolini, responsabile di Fdi per il comprensorio forlivese, tornano all’attacco sulla gestione della sanità romagnola: "Dopo le polemiche scaturite dalla nomina dell’ex direttore generale dell’Aifa Magrini – affermano i due rappresentanti di FdI – si è subito pensato di istituire la struttura semplice ‘Accreditamento Istituzionale Aziendale’, afferente all’unità operativa denominata ‘Qualità e Governo Clinico’ diretta dallo stesso Magrini".

I due esponenti di Fratelli d’Italia quantificano così la situazione: "Un nuovo dirigente alle dipendenze di Magrini che costerà indicativamente circa 100.000 euro all’anno". Già su Magrini erano state molte le polemiche. Destinate a rincararsi: "È alquanto singolare che questa operazione sia stata fatta, da quanto si apprende, proprio il giorno seguente al deposito dell’interrogazione parlamentare dove si contestava l’attribuzione dell’incarico di struttura complessa a Magrini. Due assunzioni, deliberate senza troppi problemi dall’Ausl Romagna, che costano più dei lavori di adeguamento del Pronto soccorso di Forlì, rimasti fermi al palo".

Gli esponenti di FdI avevano evidenziato una serie di criticità sull’assunzione di Nicola Magrini come direttore della ‘Qualità e Governo Clinico’, affidatagli con una procedura di assunzione che, secondo il partito di Giorgia Meloni, non sarebbe consentita per personale medico in unità operative di struttura complessa. Criticità che sono oggetto di due interrogazioni: una in parlamento e una in Regione. Mentre la nuova decisione sarà oggetto di una ulteriore interrogazione a Bologna che sarà presentata dalla consigliera regionale di FdI Marta Evangelisti: "Vogliamo conoscere l’esatto impegno di spesa di questo nuovo incarico, che peraltro non sarebbe stato previsto nel Piano triennale del fabbisogno del personale: nell’arco dei 5 anni sarà comunque indicativamente nell’ordine dei 500mila euro, risorse che, se sommate ai 730mila necessari per Magrini, avrebbero permesso di ampliare ed adeguare il Pronto soccorso di Forlì".

"Ad essere maliziosi verrebbe da pensare che si stia pensando a un piano B per quando emergerà la fondatezza delle nostre interrogazioni – concludono Buonguerrieri e Bartolini –, ma confidiamo che l’Ausl Romagna vorrà invece agire nell’esclusivo interesse dei cittadini, dando priorità a quello che sta a cuore a noi e alle persone, cioè al ripristino dell’automedica di Meldola e all’adeguamento strutturale e potenziamento del Pronto Soccorso di Forlì".

Matteo Bondi