Autismo, famiglie sole "Manca una rete di aiuti"

Nessuna famiglia è un’isola. Mattia è un bimbo di quattro anni con grandi occhi neri, due anni fa gli è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico non verbale ovvero non riesce ha usare il linguaggio come forma per comunicare con il mondo. Si fa capire lo stesso in altri modi, che mamma Giada Guerra e papà Alessandro Agati, conoscono bene: "Tutto è cominciato con un ritardo motorio, a 22 mesi ancora non camminava poi è subentrato uno stallo cognitivo – ricorda Guerra –, nonostante i nostri dubbi i medici ci dicevano di aspettare che le cose sarebbero migliorate con il tempo. Finchè non ha avuto due episodi di violente crisi epilettiche riducendolo quasi in fin di vita". L’esistenza di Mattia inizia in salita, ricoveri e visite a tambur battente portano a una diagnosi di autismo, di cui ancora oggi la scienza ha poche risposte e pochi strumenti. Mentre papà Alessandro prepara il caffè, Mattia cerca l’attenzione della mamma e Giada sa interpretare ogni suo gesto o suono, desidera un pezzo di piadina: "non mangia altro, siamo preoccupati ha problemi gastrointestinali; abbiamo prenotato una delle tante visite a pagamento da uno specialista" spiega Alessandro mentre appoggia la tazzina nel lavello. La situazione di Mattia è complessa e la gestione di casi come il suo è di competenza del servizio di Neuropsichiatria Infantile che si prende cura dei bambini fino ai 18 anni con disturbi psichici, handicap psico-fisici, patologie neurologiche e sensoriali. "È tutto molto faticoso, una burocrazia farriginosa che non fa che aumentare il nostro disagio – spiega esausta mamma Giada –. Non c’è supporto per noi famiglie alle prese con questa sindrome, nessuno ti dice quali sono le eventuali agevolazioni che puoi richiedere oppure a chi ti devi rivolgere in caso di bisogno". A Forlì non c’è un vero e prorpio centro per l’autismo: "una volta fatto il test che ha confermato la diagnosi, ti mettono in lista e se va bene ti richiamano dopo un anno – continua Giada –. L’unica terapia che l’Ausl Romagna prevede per Mattia è una seduta settimanale di Aba (Applied Behavioral Analysis) della durata di 40 minuti con un educatore e un logopedista". Attualmente questo tipo di terapia è una delle poche ad avere un’efficacia riconosciuta: "consiste nel ridurre le abitudini problematiche attraverso la costruzione di rituali comportamentali" spiega il papà Alessandro che è psicologo clinico. A Forlì l’accesso alle cure per questi piccoli pazienti risulta molto difficile "Abbiamo chiesto al neuropsichiatra di riferimento di aumentare le ore di terapia ma all’inizio ci è stato risposto che Mattia non avrebbe retto la fatica – continua Giada –, poi insistendo è emerso che non c’è abbastanza personale per seguire tutti in maniera adeguata. Riscontriamo gli stessi problemi anche a scuola, ogni anno speriamo di poter avere la stessa insegnante di sostegno". L’offerta socio-sanitaria per queste famiglie è lacunosa e precaria, dove la disabilità resta, spesso, resta nel silenzio delle politiche di welfare "Non siamo eterni, la nostra paura più grande è che Mattia rimanga solo un giorno – spiegano all’unisono i genitori –, per questo vorremmo in futuro creare una associazione che comprenda anche un centro diurno che aiuti le famiglie con figli nello spettro".