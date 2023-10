Autista cercasi per consegna merce

Azienda del territorio cerca una autista addettoa alla consegna merce, con patente C- CQC. Orario dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19 continuato nei giorni di consegna della merce fuori provincia. E’ sempre previsto il rientro in sede in giornata e non sono previste trasferte. Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Invio

entro il 30 ottobre.