Autista 'bara' sui tempi di riposo, la gita della scuola rischia di saltare

Forlì, 10 febbraio 2025 – Tempo di gite scolastiche e tempo di controlli da parte della polizia stradale di Forlì.

Venerdì pomeriggio 15 studenti del liceo scientifico 'Fulcieri Paulucci di Calboli' di Forlì erano diretti, con il loro accompagnatore, a Cesena.

E’ bastato poco alla pattuglia della Polstrada per scoprire che l’autista, un 54enne originario della provincia, aveva omesso di inserire nel cronotachigrafo (la scatola nera che registra tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali di tir ed autobus) la propria carta di qualificazione del conducente (una certificazione professionale necessaria per fare l’autotrasportatore): la sua intenzione, riporta la polizia, "era quella di barare sui tempi di guida e riposo giornalieri che ogni autista deve rispettare, non facendo risultare il tempo impiegato per condurre il bus dal deposito di Forlimpopoli alla sede del liceo, punto di ritrovo degli studenti".

Gli agenti hanno ritirato la patente di guida al 54enne, sanzionandolo con quasi 900 euro e decurtandogli 10 punti dalla patente.

La gita però non è saltata: la ditta ha fatto arrivare subito un altro mezzo e un nuovo autista, che, dopo i controlli della pattuglia, ha potuto far salire a bordo gli studenti e dirigersi a Cesena.