Auto contro un muretto, grave vigilantes

Grave incidente l’altra notte alle 2.30 in via Del Bosco dove un’auto ha sbandato finendo su un muretto per poi ribaltarsi in un fossato. L’uomo al suo interno, una guardia giurata, è stato soccorso e trasportato in ospedale, dopo essere stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco. Un incidente stradale che è pero anche un infortunio sul lavoro, visto che il vigilantes era in servizio. "Sostegno e vicinanza al lavoratore coinvolto e alla sua famiglia. Chiediamo urgenti verifiche sull’accaduto – dicono in una nota Cgil, Cisl e Uil –. Convocheremo i lavoratori in assemblea per ribadire l’importanza di segnalare situazioni a rischio".