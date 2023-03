Auto elettriche, in arrivo tre colonnine di ricarica

Nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici verranno installate nel territorio del Comune di Bertinoro grazie a un contratto stipulato tra l’ente pubblico e BeCharge.

L’accordo prevede l’installazione da parte di BeCharge di colonnine in almeno tre siti che sono stati identificati nel parcheggio di via Anita Garibaldi a Santa Maria Nuova (installazione già funzionante), in piazza Colitto a Fratta Terme e nel parcheggio via Caduti di via Fani di fronte a Camst alla Panighina. Le infrastrutture di ricarica, installate da BeCharge, saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Il sistema di ricarica non prevede alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto.

Per ricaricare il veicolo, sarà necessario avere solo uno smartphone o una tessera identificativa cliente Rfid.

Il sistema di gestione, di prenotazione e di fatturazione avverrà tramite una App gratuita che consentirà, tra l’altro, la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva, compresa la verifica della disponibilità ed eventuale prenotazione all’uso oltre che il monitoraggio dello stato della carica in corso, avviso di termine della ricarica, visualizzazione del costo e il pagamento.

"Il mercato delle auto elettriche è in costante sviluppo – afferma l’assessore all’ambiente, Raffaele Trombini –, essendo questa per ora la tecnologia più matura per poter soppiantare i veicoli con motori a ciclo termico per i quali il Parlamento Europeo, all’interno del pacchetto Fit For 55, ha previsto lo stop alle vendite dal 2035. Abbiamo bisogno dunque di poter fornire agli utenti un’infrastruttura il più possibile capillare per poter motivare una tale scelta. Abbiamo trovato in BeCharge un’ottima azienda, capace in breve tempo di mettere in servizio il primo sito, cioè quello di Santa Maria Nuova. Entro pochi mesi – conclude l’amministratore – saranno terminati anche i siti di piazza Colitto, a Fratta Terme, e a Panighina. Se dovessimo evidenziare una buona risposta di utenza amplieremo sicuramente il parco con altre installazioni".

"Ringrazio l’assessore Trombini per essersi speso molto per la realizzazione di questo intervento – afferma la sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni –. Siamo attivi su molti fronti rispetto alle energie rinnovabili. Questi risultati sono piccoli passi avanti nell’ambito di un progetto complessivo per fare di Bertinoro un comune sempre più green".

Matteo Bondi