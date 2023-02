Auto elettriche, Meldola pronta ad attrezzarsi

di Oscar Bandini

La giunta comunale di Meldola ha deliberato un avviso pubblico per individuare operatori interessati alla realizzazione e alla gestione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici in aree di sosta pubbliche. Presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è infatti la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio e a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile. Una scelta che segue quella degli atri Comuni della Val Bidente come Galeata, Civitella e Santa Sofia, dove sono già operative stazioni di ricarica anche se in numero ancora insufficiente.

Il Comune di Meldola, a seguito dell’approvazione del consiglio comunale dello scorso dicembre del Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (ovvero il Paesc) e tenuto conto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, volta a promuovere la mobilità con veicoli elettrici e anche al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e del miglioramento della salute e dell’ambiente nel territorio di competenza, con questo atto "promuove ed incentiva l’utilizzo di veicoli a trazione elettrica ed è interessata all’installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in sette determinate aree di parcheggio del proprio territorio comunale, tutte con due stazioni di ricarica. Nello specifico: nuovo parcheggio Irst; parcheggio Istituzione ai Servizi Sociali ‘Davide Drudi’; parcheggio nuovo Conad; parcheggio Centro Sportivo Polifunzionale; parcheggio ‘Dozza’; parcheggio via Giordano Bruno e viale della Repubblicavia Matteotti.

"Siamo soddisfatti di questo bando preparato con cura e che serve ad identificare un operatore in grado di realizzare e gestire un’area di ricarica – precisa l’assessore all’ambiente Filippo Santolini. La finalità è chiaramente indicata ovvero avviarsi verso una mobilità sostenibile. Già oggi nelle concessionarie le auto in vendita sono elettriche o ibride e, dopo la scelta del Parlamento europeo, nei prossimi anni l’acquisto di tali veicoli aumenterà, di conseguenza dobbiamo prepararci per tempo. Le aree individuate sono a corollario del centro storico e nelle aree più frequentate di Meldola. Nel bando – conclude Santolini –, per il punteggio conteranno molto le proposte dei privati che presenteranno offerte in cui il prezzo e i tempi di ricarica e la manutenzione costante e rapida delle colonnine saranno tra le voci prevalenti".

Con l’operatore scelto, poi, sarà sottoscritta una convenzione, il tutto redatto dall’Ufficio tecnico comunale con la consulenza dello studio incaricato (Esi Project di Forlì). Schemi di domanda, convenzione e capitolato speciale d’appalto sono nell’albo pretorio online del Comune, sezione ‘amministrazione trasparente’. Scadenza domande alle ore 13 del 20 marzo.