Auto immatricolata in modo fraudolento

La polizia locale durante un servizio di controllo ha notato un’auto in sosta che corrispondeva a un veicolo su cui era in corso una nota di ricerca per un procedimento di confisca. L’auto, con targa polacca, insospettiva gli agenti, dato che la proprietaria del mezzo ricercato era di tale nazionalità. Emergeva che erano stati violati i sigilli di custodia, occultate le targhe italiane e ottenuta fraudolentemente una nuova carta di circolazione. L’auto era stata portata in Polonia per una nuova immatricolazione e fatta rientrare in Italia. La proprietaria è stata così denunciata per diversi reati.