Auto in fiamme, intervento dei vigili del fuoco in viale Roma

Attimi di tensione ieri mattina in viale Roma a Forlì, all’altezza del civico 258, per un’auto in fiamme. Le sirene dei vigili del fuoco sono scattate poco dopo le 11,30 della mattinata di ieri. Dopo la chiamata alla centrale operativa, situata poco distante dal luogo dell’incendio, la squadra è partita per giungere sul posto esattamente alle 11.37. Una volta in loco, tramite l’utilizzo di schiuma antincendio, i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme che si erano

sviluppate nel vano motore dell’autovettura, evitandone la propagazione al resto

del veicolo.

Per le operazioni di soccorso si è resa necessaria la chiusura temporanea del traffico veicolare. Pertanto, in ausilio, sul posto sono giunti anche agenti della polizia locale. Per fortuna l’auto era vuota e nessuno è rimasto coinvolto.