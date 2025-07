Auto in fiamme a Forlimpopoli, intervengono i vigili del fuoco

Forlì 30 giugno 2025 - Nella mattinata di oggi, intorno alle 9, una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Forlì è intervenuta in via San Leonardo in Schiova, nel comune di Forlimpopoli, per l'incendio di un'autovettura, avvenuto proprio di fronte all'abitazione del celebre baritono Daniel Giulianini. All’arrivo sul posto hanno trovato il veicolo completamente avvolto dalle fiamme e sono immediatamente entrati in azione per domare l’incendio. L’intervento si è concluso con la completa estinzione del rogo e la messa in sicurezza dell’area circostante. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte nell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.