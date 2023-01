Forlì, la rivolta dei sindaci: “Non eliminate l’auto medica per l’Appennino”

Medico e infermiere del 118 giunti per un’emergenza a bordo dell’auto (Frasca)

Forlì, 2 gennaio 2022 – Il cosiddetto ‘Progetto di sviluppo sistema di soccorso preospedaliero Romagna’, varato dall’Ausl, prevede l’eliminazione nel territorio forlivese della auto medica Mike 42: si tratta di un veicolo con un dottore che arriva sul posto, in caso di emergenza, in supporto al personale del 118 e alle sue ambulanze. A quel punto, restererà una sola ‘Mike’ (questo il nome utilizzato dagli operatori) in tutti i 15 comuni del Forlivese, con grave danno soprattutto per i paesi collinari e di montagna. La Mike 42, infatti, era di stanza a Meldola. Non a caso, i 15 sindaci – Forlì compresa – hanno protestato con l’Ausl per la decisione. In piena solidarietà, anche l’onorevole Rosaria Tassinari (Forza Italia) ha promesso che presenterà un’interrogazione al ministro della salute Orazio Schillaci. "Mi oppongo all’eliminazione della Mike 42 di Meldola – scrive la parlamentare romagnola – lasciando il territorio privo di un presidio medico concreto e assolutamente indispensabile. Chiedo che sia ridiscusso con gli enti locali l’intero progetto, pur nel contesto della carenza di personale medico". La nota dei sindaci, diffusa nei giorni scorsi, è molto articolata. "L’automedicalizzata, con la presenza di un medico ed infermiere, è infatti garanzia della presenza di una reale unità...