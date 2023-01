Auto medica e tagli, timori tra i cittadini

Mentre nel forlivese i sindaci si disperano per la sospensione dal 1° gennaio dell’auto medicalizzata di Meldola, nella vallata del Tramazzo i residenti nei due comuni di Modigliana e Tredozio sono ancora più a rischio e quindi più preoccupati per la soppressione della Mike di stanza a Faenza che, dal 1°dicembre scorso, è stata trasferita a Cotignola, quindi di fatto a Lugo. Se da un lato dunque i Comuni del comprensorio forlivese lanciano un grido di dolore e un attacco incrociato al presidente della Provincia Lattuca, reo di aver condiviso o comunque non osteggiato il taglio della Mike 42, i due comuni più vicini al ravennate non se la passano meglio e da molti anni lottano per mantenere un presidio sanitario che assicuri i servizi fondamentali sul territorio.

In particolare l’ultimo consiglio comunale di Modigliana ha visto un ordine del giorno dal titolo ‘Per una sanità pubblica legata al territorio’, votato all’unanimità. L’assessore alla salute e servizi sociali Giuseppe Travaglini ha chiesto di "non dare disinformazione per seminare preoccupazione immotivata fra i cittadini". Forse riferendosi a un allarmato Adriano Cheli, già presidente del Tribunale dei diritti del malato, che si è fatto portavoce di un malcontento generale tra la popolazione. Nel documento votato si richiedeva, tra le altre cose, a Governo e Regioni le risorse necessarie alle Aziende sanitarie per migliorare i servizi, favorire l’accesso alla professione medica; all’Ausl un bando per coprire i posti dei previsti pensionamenti dei medici di medicina generale necessari per il funzionamento dell’ospedale di comunità. Nell’ultimo triennio si sono susseguiti, infatti, molti disagi per i cittadini della vallata che hanno perso la possibilità di usufruire nella Casa della salute della radiologia – ancora chiusa perché in cerca di un pezzo di ricambio – e hanno visto la sospensione di ambulatori come ginecologia e endocrinologia, quest’ultimo legato a patologie molto diffuse come il diabete, che costringono i pazienti a trovare specialisti in altre realtà. Ciò accade proprio nella prima e più imitata Casa della salute italiana (istituita nel 2007) già pioniere Ospedale di comunità (risale al 1996).

La questione dell’auto medicalizzata dunque è solo un tassello dell’emergenza sanitaria che grava sulla vallata: il trasferimento da Faenza a Cotignola venne deciso già nel 2004 e indusse allora i medici locali a sollecitare tra le popolazioni una raccolta firme – 2.220 in pochi giorni – che, consegnate ai due sindaci, portarono all’immediato ripristino. Questo in un’epoca in cui non c’era la mancanza di personale odierna. Si ricordi inoltre che a sei km da Modigliana c’è il confine tra Emilia-Romagna e Toscana e quindi tra la provincia di Forlì-Cesena e Firenze. Il comune toscano di Marradi, con poco meno di 3mila abitanti e collocato sul versante romagnolo dell’Appennino, vede tra i suoi servizi sanitari, nel punto di pronto intervento, sia l’ambulanza del 118 che la Mike.

Giancarlo Aulizio