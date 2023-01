Auto medicalizzate, raccolte oltre 250 firme

Pietro Vinci e Micaela Pazzi per Modigliana e Roberta Bennati per Tredozio (FdI), hanno promosso ieri al mercato ambulante una petizione per il mantenimento della Mike 42 a Meldola, e per quella spostata da Faenza a Cotignola, perché "i tagli depotenziano tutte le quattro vallate, anche quella del Tramazzo". La raccolta firme, spiegano gli organizzatori, "è andata molto bene. Ci hanno riferito, però, che venerdì, nella riunione di una associazione locale hanno detto di non venire a firmare la petizione nel nostro banchetto, mentre per tutta la mattina in corso Garibaldi c’è stato chi diceva lo stesso alle persone che passavano". Tuttavia, "tante persone anche di sinistra hanno firmato. A Modigliana 148 in poco più di due ore, ma pensiamo di raccoglierne altre perché molte persone non avevano un documento. Secondo noi la sanità è di tutti e questo ostruzionismo è vergognoso. A Tredozio Roberta ha raccolto 106 firme. Quindi in totale 254". Alba Maria Continelli, già sindaco di Modigliana ha commentato: "E’ un’iniziativa importante perché la sanità non ha colore".

Giancarlo Aulizio