Auto piena di cosmeticirubati in un market. Denunciati in quattro

Quattro rumeni – due uomini e due donne – sono stati denunciati dalla polizia con l’accusa di furto aggravato in concorso e ricettazione in concorso. Una delle due donne dovrà rispondere anche di false generalità, mentre per tutti e quattro è scattato il foglio di via obbligatorio e divieto per tre anni di tornare in città. Gli agenti hanno trovato sui sedili dell’auto su cui viaggiavano i quattro due sacchi pieni di cosmetici e prodotti per l’igiene personale, circa 250 pezzi per un valore di oltre mille euro, rubati in un supermercato, di cui i quattro non sono stati in grado di giustificarne la presenza. Refurtiva riconsegnata al punto vendita.