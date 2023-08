Auto sbanda, due feriti Grave una donna 51enne Forti disagi al traffico

Grave incidente in autostrada, corsia sud – verso Ancona – all’altezza della frazione forlivese di Roncadello, ieri verso le 14. In base alle informazioni raccolte dalla polstrada di Pieveacquedotto, nell’incidente è rimasta coinvolta una Fiat 500 con targa della Germania, con due persone – di nazionalità tedesca – a bordo, entrambe ferite. La più grave è una donna, una 51enne, portata in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Secondo l’ipotesi, l’auto avrebbe di colpo sbandato, senza urtare altre vetture. Inevitabili i disagi creati, con code accumulate sia in corsia sud sia in corsia nord (utilizzata per l’atterraggio e il successivo decollo dell’elicottero). Dopo circa un’ora e mezza, e al termine dei rilievi di legge eseguiti dagli agenti della posltrada, la carreggiata è stata completamente liberata e il traffico è tornato scorrevole.