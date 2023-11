Auto travolge 4 ciclisti. Un 57enne di Ravenna finisce nella scarpata e perde la vita

Un volo di dieci metri giù dalla scarpata che gli è costato la vita. Viaggiava in sella alla sua bici, con un gruppetto di quattro amici, Daniele Beltrani, ciclista di Ravenna di 57 anni della Polisportiva Porto Fuori di Ravenna, quando all’improvviso è stato investito da una macchina, guidata da una giovane donna. La ragazza ha invaso la corsia opposta di marcia e ha travolto il drappello di ciclisti, urtandone appena due e colpendo in pieno gli altri due amici. Purtroppo per Daniele Beltrani non c’è stato niente da fare. É stato sbalzato nelle scarpata e ha perso conscenza. È morto poco dopo il ricovero all’ospedale Bufalini di Cesena ieri intorno alle 13. Erano in cinque i componenti della Polisportiva Porto Fuori che ieri alle 11, complice anche la giornata di sole, si erano spinti fino a Forlimpopoli. Qui, nella strada provinciale 37, in via Meldola, all’altezza dell’incrocio con via Molino Selbagnone, mentre i ciclisti viaggiavano sulle due ruote riscaldati dal sole, un’auto guidata da una ragazza in direzione Meldola che trasportava a bordo il figlio di 6 mesi, avrebbe perso il controllo del mezzo (non si esclude un colpo di sonno o un improvviso malore) invadendo la corsia di marcia opposta.

La macchina ha colpito in pieno i due ciclisti (il 57enne e un 70enne ricoverato al Bufalini in condizioni gravi ma non in pericolo di vita) scaraventandoli con i loro mezzi giù dalla scarpata. Hanno fatto un volo di una decina di metri finendo in un canneto. I due uomini sono stati subito ricoverati all’ospedale Bufalini in seguito all’immediato intervento sul posto di due elisoccorsi, tre ambulanze, i carabinieri della compagnia di Meldola, la polizia locale dell’unione dei comuni della Romagna forlivese, presidio di Bertinoro, e i vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza avrebbe sbandato invadendo completamente la corsia opposta. Un frontale maledetto. Sul posto si è precipitato il padre della giovane che ha detto che la figlia, dopo l’accaduto, non ricordava quasi niente: ricordava solo di essersi fermata a un lato della strada. La ragazza era in evidente stato di choc. Nè lei, nè il bambino hanno riportato lesioni nell’incidente.

Annamaria Senni