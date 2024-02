Auto vola nella scarpata. Ferito il conducente

Paura ieri intorno alle 15.15 per il conducente di un’auto che procedeva verso Firenze, finito fuori strada, lungo la provinciale 3 del Rabbi, in località Giumella sopra la gorga della Sega, a due km a monte di Premilcuore, precipitando per circa 10-15 metri lungo la sottostante scarpata. Se la Panda non fosse stata fermata dagli arbusti, sarebbe potuta ruzzolare fino al fiume Rabbi, con gravi conseguenze. L’allarme è stato lanciato dagli occupanti di un camper di passaggio e sul posto sono intervenuti i carabinieri, l’ambulanza del 118 della Fraternita di Misericordia di Premilcuore e i vigili del fuoco di Rocca San Casciano. Per il recupero e l’estrazione del ferito, si è reso necessario il supporto della squadra Saf dei vigili del fuoco di Forlì, esperta in interventi in ambiente impervio. Una volta estratto, l’uomo (di circa 70 anni) è stato affidato ai sanitari di Romagna Soccorso, intervenuti anche con l’elimedica da Ravenna e trasportato in ospedale: è rimasto sempre cosciente. È intervenuta dalla centrale di viale Roma anche l’autogru per stabilizzare e mettere in sicurezza il veicolo. Per tutta la durata delle operazioni di soccorso si è resa necessaria la chiusura della strada.

q.c.