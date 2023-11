Autodifesa, 60 donne al corso gratuito: "Vogliamo proteggerci da chi ci ha fatto male"

Forlì, 9 novembre 2023 – Un successo di presenze per il corso di difesa personale, promosso dal Comune di Forlì insieme all’associazione Krav Maga Academy, che ha registrato il tutto esaurito in sole 24 ore. Sono circa sessanta le donne di tutte le età, dalle studentesse delle medie alle signore più mature, che hanno partecipato martedì sera, nella palestra comunale di via Borghetto Accademia (all’interno della scuola media), al primo incontro in calendario.

Un momento del corso di krav maga, tecnica israeliana, per il quale il Comune ha stanziato 5mila euro (foto Frasca)

La serata , dopo gli adempimenti burocratici e la distribuzione delle magliette simbolo dell’associazione, è iniziata con lo schieramento delle donne presenti, come un piccolo esercito tutto al femminile pronto ad apprendere il krav maga, tecnica di difesa di origine israeliana.

Le prime mosse di difesa

Il primo modulo prevede l’insegnamento di mosse per difendersi dagli strangolamenti e alcuni suggerimenti per prevenire rapine e aggressioni in strada. A piccoli gruppi, gli istruttori hanno mostrato alcuni semplici movimenti: per esempio, la torsione del busto schiacciando la mano dell’aggressore tra il collo e la spalla, per avere il tempo di divincolarsi e fuggire. E poi hanno coinvolto le donne, una per una, simulando un attacco ravvicinato; a parte una certa reticenza iniziale, fatta di sguardi perplessi e sorrisi imbarazzati, anche le più giovani non si sono tirare indietro.

“Abbiamo paura a uscire da sole – spiegano Vittoria, Giulia ed Elena, studentesse della scuola media Palmezzano –, anche in pieno giorno cerchiamo di essere sempre in gruppo. A scuola, le nostre professoresse ci hanno parlato di questo corso come un’opportunità per imparare a difenderci già alla nostra età".

"Io e mia figlia siamo state aggredite”

La ricostruzione realistica di una scena di aggressione fisica può suscitare emozioni contrastanti; infatti, tra le tante donne presenti, c’era anche chi stava in disparte in evidente difficoltà a partecipare, tra queste anche Simona: "Io e mia figlia siamo state aggredite dal mio ex compagno – spiega con la voce incrinata di chi porta alla memoria ricordi dolorosi –, sono qui per imparare a proteggermi. Ho denunciato quell’uomo ed è stato ritenuto socialmente pericoloso, quindi la Questura ha emesso il foglio di via; sono passati ormai cinque anni e il pensiero che possa tornare in Italia per farci del male mi divora. Non ho mai potuto permettermi un corso del genere, sono felice che l’Amministrazione abbia investito su questo progetto rendendolo gratuito".

Il Comune ha coperto i costi

Il Comune ha, infatti, sposato l’iniziativa coprendone i costi per un importo di circa 5mila euro, e non esclude di riproporre nel 2024 un nuovo ciclo di incontri.

La grande palestra ‘Glicini’ ha accolto tante donne con storie diverse, tutte accomunate da episodi di violenza, ma con la voglia e il desiderio di mettersi in gioco: "Sono convinta – chiosa con forza Tania – che per contrastare il fenomeno della violenza di genere bisognerebbe lavorare molto sulla formazione a scuola, coinvolgendo soprattutto i giovani uomini. Ben vengano corsi come questi ma bisogna allo stesso tempo fare prevenzione".

A fine lezione , le sessanta persone entrate due ore prima in quella fredda palestra dal pavimento verde scherzano e ridono complici, consapevoli di condividere con altre donne uno spazio sicuro e di aver intrapreso un piccolo passo per prendersi cura di se stesse. L’altissima adesione e il coinvolgimento intergenerazionale fanno emergere la forte necessità di promuovere iniziative sui temi della violenza di genere: "È una proposta importante per tutte le donne – sottolinea l’energica Morena –, che non ha colore politico".