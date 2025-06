‘Autopsia’ su Giovanni dalle Bande Nere. In ospedale il laboratorio di paleopatologia

Si dice che non riuscirono a salvarlo: ferito a una gamba in battaglia, Giovanni dalle Bande Nere avrebbe subìto l’amputazione, che non bastò tuttavia a consentirgli di sopravvivere. Era il 1526 e il figlio di Caterina Sforza e Giovanni de’ Medici aveva solo 28 anni. Vita e morte del forlivese, figlio della ‘Signora’ della città (a lui è intitolata una via vicina alla Rocca), sono state analizzate dal professor Gino Fornaciari, che ha illustrato i risultati nel libro ‘Giovanni dalle Bande Nere – paleopatologia dell’ultimo capitano di ventura – Maria Salviati’ (lei è la moglie), presentato recentemente proprio a Forlì.

La paleopatologia è una disciplina che consente di studiare i resti (di solito ossa, oppure mummie ben conservate). A Forlì un esempio è la ricerca già applicata su San Mercuriale, primo vescovo della città: emerse, per esempio, che era di origine armena. Ma al di là del patrimonio genetico, è possibile scoprire informazioni importanti sulle condizioni di salute della persona ancora vivente, e perfino le abitudini, l’alimentazione, legandole alle società dell’epoca. Il prof Fornaciari è considerato uno dei padri della paleopatologia in Europa ed è stato affiancato nella sua presentazione da due esperti dell’Università di Bologna: Gianandrea Pasquinelli, direttore di Centro Livia PaleoLab, il laboratorio forlivese di Paleopatologia, con Mirko Traversari che lo coordina.

Uno studio prevalentemente paleopatologico ha ricostruito le cause di morte di Giovanni de’ Medici (nato Ludovico, ma ribattezzato col nome del padre dopo la sua morte), rimaste finora incerte in base alle antiche cronache. E si è indagata anche la malattia di Maria Salviati, la sua sposa e vedova.

Dopo aver partecipato alla presentazione del libro, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini ha elogiato gli studi di questo tipo, frutto della "sinergia messa in campo in questi ultimi anni fra il Comune di Forlì, Ser.In.Ar, l’Università di Bologna, l’Ausl della Romagna e il Club Lions Forlì-Cesena Terre di Romagna che ha portato alla realizzazione del laboratorio di paleopatologia che sarà presto operativo presso l’ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’".

Il primo cittadino ha anche annunciato che "il laboratorio sarà un centro di grande prestigio scientifico. La modernità di questa scienza sta anche nella propensione alla multidisciplinarietà, al contributo di diverse professionalità, utilizzando tutte le metodologie della medicina moderna, dell’archeologia, dell’antropologia senza tralasciare le tecniche radiologiche come la Tac che ci permettono di non essere troppo invasivi sui resti umani, spesso delicati e da preservare come nel caso delle reliquie dei santi". L’obiettivo è anche di coinvolgere gli studenti delle superiori.