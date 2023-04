Autore di furti in abitazione dal 2012 al 2020: 65enne arrestato

Era stato condannato per furti commessi in abitazione e non solo, nelle zone di Forlì e Forlimpopoli (ovvero il comune in cui viveva): ora un 65enne è stato arrestato e portato in carcere. I carabinieri del paese artusiano hanno così eseguito un ordine di custodia emesso dal tribunale lo scorso 28 marzo. Dopo alcuni giorni di ricerche, i militari l’hanno trovato nel paese: dovrà ora scontare una pena di 7 anni e 5 mesi di reclusione.

Le condanne pendenti erano numerose: all’uomo venivano contestati ‘colpi’ dal 2012 al 2020, attribuitigli in un secondo momento e per i quali erano già state comminate varie pene. Ma al momento dell’emissione dell’ordine di custodia si trovava ancora in libertà. Benché condannato e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, l’Arma dei carabinieri non divulga il nome dell’arrestato in ossequio alla cosiddetta ‘circolare Cartabia’, che prende il nome dall’ex ministro della Giustizia.