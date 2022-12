Autori e suoni nei 7 incontri di ‘Sotto Traccia’

di Giancarlo Aulizio

‘Sotto Traccia: dietro le storie, dentro le canzoni, avanti gli autori’ è il nuovo format di ‘Gagarin Orbite Culturali’, da giovedì scorso online. Nato da un’idea del modiglianese Antonio Gramentieri, è visibile su www.gagarin-magazine.it, sui canali You Tube, Facebook, Instagram di Gagarin. Realizzata col sostegno della Regione Emilia-Romagna, questa mini serie di sette incontri con musicisti e tecnici racconta dal vivo, nello studio di registrazione ‘Crinale Lab’, il fare musica e discutere sul suo futuro.

Per l’autore Gramentieri, in arte Don Antonio: "Gli obiettivi – racconta – sono l’occasione per tornare a parlare di autori della nostra Regione che hanno lasciato un segno nei decenni. Il secondo obiettivo è uno scopo didattico verso le generazioni più giovani, sul percorso creativo per passare da un’ispirazione a un progetto compiuto, e come sia cambiato negli anni. Infine l’incontro, la condivisione del rapporto fisico in compresenza fra artisti, canzoni, storie, pubblico".

Gli artisti che hanno partecipato sono il batterista Vince Vallicelli, Sam Paglia con il suo hammond, Paolo Domeniconi fondatore dei Rebel Cats, Chicco Montefiori dei Montefiori Cocktail, Le Scorie, i cantautori Sergio Marazzi e Giacomo Toni, la cantante Sabrina Rocchi, l’ingegnere del suono Ivano Giovedì.

Cosa sia il ‘Crinale Lab’ lo spiega il coordinatore Andrea Bernabei: "È uno studio di registrazione – racconta – ma prima di tutto un luogo della musica e della creatività, messo a servizio di questo progetto pensato dagli amici di Gagarin. Parlare di musica, di quello che capita prima, dopo e intorno a una canzone, è un modo per ribadire che la musica non è solo un prodotto da fruire, ma un artigianato, una passione, una disciplina, un mondo".

Stefania Mazzotti, direttrice di ‘Gagarin Orbite Culturali’ spiega: "Da tempo volevamo fare un format televisivo, a modo nostro, parlare di cultura e di creatività con leggerezza, in un clima conviviale, in uno spazio con una storia da raccontare. Riproporre personaggi che hanno fatto la storia della musica non solo romagnola".

E il rilsutato della prima messa online è stato un vero e proprio successo. "Totalizzare migliaia di visualizzazioni in meno di 24 ore – continua la direttrice Mazzotti – non ce lo aspettavamo. Le puntate durano oltre 20 minuti, per i tempi serrati del web è una eternità, in controtendenza rispetto al linguaggio dei social, a teaser e a lanci di pochi secondi che vanno per la maggiore. Ma tutto quello che facciamo è abbastanza estraneo alle mode e magari non siamo i soli a preferire ritmi e storie diverse".