Autorizzazione alla raccolta della legna lungo i fiumi

L’Ufficio territoriale di Forlì per la sicurezza e la protezione civile ha rinnovato per tutto il 2023 l’autorizzazione alla raccolta del legname caduto in alveo o trasportato in prossimità delle sponde in aree demaniali del reticolo idrografico dei fiumi: Montone, Rabbi, Ronco e Bevano e loro affluenti e rii minori, previa semplice comunicazione scritta che dovrà essere inviata, per conoscenza, anche al Comune territorialmente interessato. Nella comunicazione si dovrà indicare: il nominativo del richiedente e il relativo indirizzo e numero di telefono; il corso d’acqua, la località e il tratto interessato, con specifica della lunghezza in metri o estensione areale e il periodo in cui si svolgerà la raccolta. La modalità di raccolta individuale dovrà essere esclusivamente per uso familiare (personale e domestico) e dovrà rispettare diverse prescrizioni tra le quali: il prelievo deve riguardare legna fluitata già sradicata; l’attività può essere svolta con l’ausilio di mezzi di trasporto utilizzando esclusivamente la viabilità e gli accessi già presenti senza comportare modifiche o alterazioni dello stato dei luoghi e, comunque, senza accedere all’alveo con i mezzi a motore; il taglio delle piante cadute, per ridurne le dimensioni, potrà essere eseguito unicamente mediante motosega o altro strumento di taglio manuale e la raccolta del legname dovrà comprendere anche l’allontanamento della ramaglia connessa. La domanda va indirizzata a: Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena – Sede Forlì (via delle Torri 6 - 47121 Forlì ) per i comuni del territorio forlivese o con posta certificata: [email protected]

o.b.