Autospurgo Forlivese, un anno con i nuovi vertici a gonfie vele

Autospurgo forlivese, l’azienda di bonifica e smaltimento rifiuti con sede in via Tomba, da un anno ha una nuova proprietà. Offre servizi di spurgo pozzi neri, stasatura fogne e colonne, pulizia cisterne, trasporto rifiuti speciali, videoispezioni e lavaggio strade. "Il nostro motto è squadra che vince non si cambia... contate su di noi – afferma Giuseppe Altieri, titolare dell’azienda –. Abbiamo 12 dipendenti per un fatturato di oltre un milione di euro. La nostra attività copre il territorio di Forlì-Cesena, abbiamo all’attivo 880 abbonamenti e clienti sia nel settore dei privati che delle imprese. Professionalità, tecnologia e rispetto ambientale guidano ogni nostro intervento, utilizzando metodologie all’avanguardia che assicurano il rispetto della natura e la protezione della salute pubblica".

L’azienda è dotata di cinque mezzi operativi in grado di affrontare sia la manutenzione ordinaria che la risoluzione di situazioni di emergenza. "Interveniamo – prosegue Altieri – con soluzioni personalizzate per la bonifica di aree contaminate e la depurazione di siti ambientali, con lo smaltimento anche di rifiuti speciali e l’eliminazione di sostanze pericolose. Siamo una realtà seria e competente, pronta a rispondere con rapidità alle esigenze dei clienti, che opera con tutte le autorizzazioni richieste, garantendo la qualità del servizio e il rispetto delle normative, con costi e tempistiche concordate di volta in volta".

Gianni Bonali