Autostrada, lunghi disagi al casello: "Due uscite chiuse: fermi per un’ora"

Grossi disagi nella tarda serata di domenica, poco prima di mezzanotte, all’uscita del casello autostradale di Forlì, dove si è verificato un guasto meccanico a due delle quattro casse installate. "Siamo rimasti fermi per quasi un’ora, perché delle 4 uscite 2 erano chiuse - spiegano alcuni automobilisti - e l’unica con la luce verde era bloccata: non si pagava e non rispondevano al citofono del casello. Si è formata una fila e abbiamo chiamato il 113 più volte. Dovevano mandare una pattuglia, ma non è arrivato nessuno. Solo dopo 15 minuti è arrivata un’addetta della Società autostrade e dopo circa 30 minuti è riuscita a risolvere il problema in una uscita, ma non in quella dove eravamo in colonna. Abbiamo dovuto fare quindi retromarcia e pagare, poi dopo altri 10 minuti ha aperto anche la prima corsia dove eravamo incolonnati. Il servizio è pessimo e anche il numero di emergenza 112 , 113 non è efficiente: le chiamate arrivano ad una centrale operativa esterna e vengono poi deviate alla sala operativa dei Carabinieri o Polizia, con perdita di tempo".

La Società autostrade ha spiegato che si è verificato un guasto meccanico a due casse del casello autostradale. "Il primo – precisano – ad una cassa alle 23.41 di domenica, risolto ieri mattina alle 8 con l’intervento di una squadra sul posto. Il secondo alle 0.11, durato circa 10 minuti e risolto da un operatore della società. A seguito di questi inconvenienti si sono formati alcuni incolonnamenti, ma l’orario notturno ha facilitato lo smaltimento del traffico".

Gianni Bonali