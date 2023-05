Autostrada riaperta ma chiusa di notte

Alle 15 di ieri è stato riaperto anche l’ultimo tratto chiuso di A14, quello tra Forlì e Faenza. Il transito però è limitato a una corsia in entrambe le direzioni. Sono al lavoro alcune squadre impegnate per ripristinare i danni causati dall’alluvione, che operano prevalentemente in orario notturno. Infatti la notte appena trascorsa, dalle ore 21 alle 6, il tratto dell’A-14 compreso tra Faenza e Forlì è stato chiuso in entrambe le direzioni e analogo provvedimento verrà adottato nelle prossime notti fino al completamento delle attività di ripristino (info 803.111 24 ore su 24). Riaperta poi in città la tangenziale.