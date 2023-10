Autostrada, tir si ribalta e s’incendia. Corsia chiusa: code e disagi per ore

Drammatico incidente ieri verso le 10 in A14 in corsia nord, poco dopo il casello di Forlì. Un tir che trasportava del materiale ferroso ha sbandato e s’è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento. L’autista ha avuto la prontezza di spirito di fuggire dalla cabina poco prima che il mezzo pesante s’incendiasse ed è così rimasto illeso. Drammatiche anche le conseguenze per il traffico: la strada è rimasta chiusa causando più di 3 chilometri di coda; il traffico è parzialmente ripreso dopo le 13. Alle 15 la strada ha riaperto. Ma le code sono proseguite.