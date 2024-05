"Avanzo in bilancio a Modigliana? Frutto di una buona gestione e di rimborsi"

Il sindaco di Modigliana Jader Dardi in merito a quanto emerso nell’ultimo consiglio comunale tiene a sottolineare che "l’avanzo è frutto di un’attenta e corretta amministrazione condotta nel corso dei cinque anni di mandato, attivando tutte le forme di controllo necessarie, a partire dalla verifica sulla produzione dell’impianto fotovoltaico di via Pigna". Ne è emerso un danno al Comune per la minore produzione di 280mila euro riconosciuto dal Gestore servizi energetici e si é reso necessario un intervento di efficientamento dell’impianto per complessivi 350mila euro. "Eseguire controlli è cattiva gestione? Io penso di no".

Le minoranze però hanno criticato la cattiva gestione dell’avanzo non per come è stato ottenuto ma perché non è stato speso, nonostante le tante necessità. E lo stesso Dardi in consiglio ha dichiarato: "Presentarsi con 991mila euro di avanzo non piace neanche a me perché questo non è la normalità". All’avanzo hanno concorso anche i rimborsi ottenuti a seguito della vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’ex responsabile dei lavori pubblici ed alcuni imprenditori. "Si tratta di circa 300mila euro", ha precisato il sindaco: "Il Giudice Istruttore dichiarò che l’indagato, poi riconosciuto colpevole in primo grado, ’usava il Comune come un bancomat’ e noi quel bancomat l’abbiamo bloccato".

Giancarlo Aulizio