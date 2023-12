"Avevamo ragione: riforma pericolosa"

"L’alzata di scudi dei sindacati dei medici della Romagna dimostra che la riforma della medicina di emergenza-urgenza voluta dalla Regione non ha senso: è un’ulteriore riprova della fondatezza delle denunce che abbiamo perpetrato negli ultimi mesi contro questi nuovi assetti del servizio sanitario regionale". Lo afferma Luca Bartolini, ex consigliere regionale e dirigente di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena, dopo l’ennesima lettera di protesta scritta dai sindacati contro la riorganizzazione della sanità dell’Ausl Romagna.

"Abbiamo portato alla luce con largo anticipo un problema che col passare del tempo si sta dimostrando di enorme portata – rimarca Bartolini –. Dopo altre proteste, ora arriva anche la voce degli operatori della guardia medica, che si è levata contro questa assurda riforma, arrivando a minacciare le dimissioni di gran parte delle 160 unità che oggi ne fanno parte. L’attivazione dei Cau? Sta dequalificando la sanità pubblica del nostro territorio. Le nuove strutture di Cesenatico, Bagno di Romagna e Santa Sofia, infatti, andranno a sostituire i Pronto Soccorso e i punti di primo intervento senza poter però disporre di personale medico specializzato in emergenza-urgenza: una situazione pericolosa per i medici e per i pazienti".