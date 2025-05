Avicoltura, rassegna da 160 espositori. Si comincia oggi con la tavola rotonda

Insieme a Macfrut, prende il via a Rimini Expo Centre anche la 54° edizione di FierAvicola, la fiera dedicata all’avicoltura con base operativa sempre a Forlì. L’edizione 2025 registra un aumento della superficie espositiva, infatti sono presenti 160 espositori di cui il 27% esteri. Saranno presenti oltre 100 buyer internazionali.

A FierAvicola saranno tre giorni di incontri tra imprenditori, di convegni in cui intercettare le novità del settore, di appuntamenti in cui curare i rapporti istituzionali e approfondire temi, tendenze e strategie future con i maggiori attori dell’avicoltura. Oggi, dopo l’inaugurazione con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, alle 15 prende il via la tavola rotonda condotta dalla giornalista Silvia Marzialetti sul tema ‘Benessere animale, efficienza e rispetto dell’ambiente: come sara` l’avicoltura del futuro?’. Domani sono previste sessioni di approfondimento mirate a indagare da un lato il benessere e la salute animale e dall’altro la sicurezza alimentare. In mattinata focus su influenza aviaria, salmonellosi e rispettiva gestione di strategie condivise. Nel pomeriggio si parlerà della pratica del sessaggio in ovo, per dare risposte al problema della soppressione dei pulcini maschi.