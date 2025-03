Avis, Boccali ancora presidente. Nel 2024 oltre mille donazioni

L’Avis comunale di Forlimpopoli ha confermato per la sesta volta, Daniele Boccali, alla presidenza dell’associazione. Dopo l’assemblea dei soci che si è svolta lo scorso 26 febbraio, il neo eletto consiglio direttivo ha confermato la fiducia di tutta la comunità di donatori del sangue a Boccali che si appresta così a presiedere il sodalizio per i prossimi 4 anni. Proprio in questi giorni i volontari sono impegnati in una delle tantissime attività di promozione che l’associazione svolge, infatti, proprio nei giorni della Segavecchia un banchetto dell’Avis è posizionato sotto al torrione della rocca per la vendita dei biglietti della tombola che si terrà domenica 30 marzo alle 20 in piazza Garibaldi. Mentre domenica 6 aprile si terrà, alla Casa di Comunità, la giornata di festa per i donatori.

Lo scorso anno, per la prima volta nella sua storia quasi cinquantennale, si sono superate le 1.000 donazioni di sangue da parte dei 561 donatori che sono il cuore dell’associazione. Anche in questo caso si è registrato un aumento nel numero di persone che si sono rese disponibili a donare il proprio sangue per il bene degli altri: i donatori sono aumentati di 101, a questi poi vanno tolti i 30 che hanno smesso per raggiunti limiti d’età o per motivi di salute. "Cerchiamo di promuovere la cultura del dono con incontri in tutte le scuole di ogni ordine e grado - spiega il neo presidente -, ma anche partecipando, in collaborazione con le altre realtà associative della città, alle varie iniziative che si svolgono in piazza. Inoltre organizziamo a maggio anche la festa dei fiori ‘Fiorimpopoli’".

Oltre al presidente, fanno parte del consiglio direttivo: Riccardo Bacchi, Vittorio Bagattoni, Elisa Berni, Rosella Bertoni, Nicola Calisi, Elisa Leoni, Alessandro Medri, Liviana Merloni, Sergio Morelli e Giulia Zoffoli. è possibile contattare l’Avis di Forlimpopoli al 388.8033323.

Matteo Bondi