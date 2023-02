Avis cresce Le donazioni aumentano di oltre il 4%

Sabato al teatro ‘Il Piccolo’ di via Cerchia si è tenuta l’assemblea annuale dei soci Avis di Forlì presieduta da Roberto Malaguti, presidente dell’associazione, alla presenza del vescovo di Forlì Livio Corazza, di medici, di autorità cittadine oltre a numerosi soci dell’Avis. Malaguti ha sottolineato gli altissimi livelli raggiunti oggi dall’Avis: "Sono incrementate le donazioni di sangue e di emoderivati, complessivamente siamo cresciuti di circa il 4% raggiungendo 11.877 donazioni in tutto il comprensorio forlivese, con un picco di oltre il +6% per quello che riguarda la raccolta del plasma. Valori di prim’ordine nel territorio romagnolo, che ci fanno tirare anche un sospiro di sollievo dopo che il 2022 era cominciato in modo piuttosto critico a causa di una ondata pesante di Covid nelle prime settimane dell’anno". Malaguti ha poi sottolineato le tre linee direttrici dell’Avis: cultura, giovani e salute e, per quanto riguarda i bilanci, il 2022 si chiude con un avanzo di gestione di 43.288 euro. I ricavi hanno superato il milione di euro (1.014.460 euro).

Tra gli intervenuti anche il vescovo Livio Corazza: "Mi sento a casa quando vengo da Avis. Fare volontariato è una scelta che non si esprime solo nel momento concreto della donazione: i valori di solidarietà, perseveranza alla base del volontariato si vivono costantemente. Abbiamo bisogno sì di volontari, ma soprattutto della cultura del volontariato, specialmente in questo periodo complesso. I valori del volontariato sono quelli della costanza, del saper stare nell’impegno, di moltiplicare le forze. Ma non basta fare questa scelta, occorre anche diventare missionari, saper contagiare gli altri con il nostro esempio per il bene della comunità e delle futue generazioni".

È seguito poi un momento di svago che ha visto la performance dell’attrice comica Maria Pia Timo. Poi, a seguire, sono stati consegnati gli attestati di benemerenza a oltre 100 donatori di sangue.

Rosanna Ricci