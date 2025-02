Avis di Predappio in festa: soci in crescita

Si svolge oggi a Predappio l’assemblea annuale dell’Avis, presso la sede dell’associazione in piazza Sant’Antonio 8. L’incontro prevede un lungo ordine del giorno, fra cui la relazione del consiglio direttivo sul bilancio consuntivo per il 2024 e su quello preventivo per il 2025; quindi, la tradizionale consegna delle benemerenze a molti soci, fra cui Fabio Mengozzi con 117 donazioni; inoltre le votazioni per eleggere il nuovo consiglio direttivo, formato da 11 consiglieri più 2 supplenti.

Nella settimana entrante il nuovo consiglio si riunirà per eleggere le cariche sociali, fra cui ovviamente il presidente, con la possibilità che venga confermata nel ruolo Michela Picchi. L’assemblea si conclude ancora in mattinata, con la partecipazione dei soci alle ore 11 alla messa in suffragio dei soci defunti nella chiesa di Sant’Antonio.

Attualmente i soci donatori dell’Avis di Predappio sono 233 (più 24 soci collaboratori e 12 ex soci), 22 in più dell’anno precedente. Commenta nel merito la presidente Michela Picchi: "Questo è un grandissimo risultato, che registra un aumento del 9,5% (8,4% la media provinciale) e fa anche ben sperare per il futuro".

Sono aumentate di conseguenza anche le donazioni di sangue: 471 nel 2024, contro le 434 dell’anno precedente. Spiega sempre la presidente Picchi: "Nell’anno appena concluso, il consiglio direttivo ha puntato molto sull’incontro con le giovani generazioni, proponendo ai ragazzi più grandi e ai responsabili di Azione Cattolica e Scout Agesci di ottenere il certificato per l’uso del defibrillatore, attraverso corsi svolti dagli istruttori della Misericordia di Premilcuore. Tale certificazione sarà utile all’interno delle loro associazioni, ma andrà anche a beneficio di tutta la comunità predappiese, munita ormai da tempo di numerosi defibrillatori ad uso pubblico".

Per avvicinare i giovani alla cultura del donare sangue, l’Avis partecipa alla distribuzione di borse di studio agli studenti meritevoli delle scuole medie inferiori e superiori e dei laureati. Aggiunge la presidente: "Inoltre, abbiamo sostenuto i ragazzi che organizzano l’October Fest, con un contributo che ci ha permesso di sensibilizzare molte persone alla nostra causa".

Non mancano varie altre iniziative, fra cui salutari passeggiate serali, corso di fotografia e la Festa del donatore in settembre, "che è per noi un momento fondamentale di incontro con donatori, aspiranti donatori e la cittadinanza del nostro comune". Una parte consistente del ricavato della festa è stata devoluta a favore di Virginia Baldassarri, di Fratta Terme per la realizzazione delle sue protesi, dopo la grave e improvvisa malattia che le ha purtroppo fatto perdere in gran parte l’uso degli arti e per la quale si è scatenata da più parti una partecipatissima campagna di solidarietà.