Avis di Santa Sofia:: "Bilancio positivo"

E’ in buona salute la sezione donatori Avis di Santa Sofia che nei giorni scorsi ha presentato un positivo bilancio sia per quanto riguarda le donazioni effettuate, il numero dei donatori e l’attività generale svolta nel 2023. Un consuntivo di tutto rispetto sottolineato positivamente sia dal presidente Piero Berti, dai sindaci di S. Sofia e Galeata Daniele Valbonesi e Francesca Pondini insieme al segretario provinciale Avis Emilio Rosetti e dal vice del Comitato comunale di Forlì Enrico Vetricini.

"Sono contento dell’andamento – ha precisato il presidente Berti – visto che i donatori effettivi sono 259 rimasti in linea con il 2022 (260) mentre sono aumentate in modo significativo le donazioni di sangue intero (449) e plasma (129) e altro per un totale di 583 rispetto alle 533 del 2022, ben 50 in più".

La sezione Avis èanche attenta a dare risposte concrete alle richieste del terzo settore e non solo. "Nel 2023 – continua il presidente – abbiamo contribuito con 500 euro all’acquisto di arredi per la neonata casa della comunità di via Nefetti e con 350 euro all’acquisto di un passeggino motorizzato per l’asilo nido. Negli anni scorsi oltre ad alcuni macchinari e tv per l’ospedale Nefetti abbiamo acquistato defibrillatori per le palestre di Galeata e Santa Sofia e per il soccorso alpino. I risultati sono frutto anche del lavoro volontario dei soci che organizzano da decenni la festa del donatore che quest’anno è in calendario nel primo fine settimana di agosto".

Nel corso dell’assemblea sono stati premiati 45 donatori con un numero significativo e crescente di donne: benemerenze di rame 8; d’argento 8; argento dorato n10; oro 9; oro con rubino 7 (Cristina Biagiarini, Luigi D’Ambrosio, Gabriele Locatelli, Pierpaolo Maltoni, Carlo Nanni, Ermes Sassi e Fabiano Zamboni), mentre oro con smeraldo 3 (Marino Barchi, Celso Navacchi e Riccardo Romualdi).

Oscar Bandini