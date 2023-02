Avis di Santa Sofia: donazioni in lieve calo

di Oscar Bandini

I 260 donatori e i soci Avis di Santa Sofia si ritroveranno domenica alle 10, al centro culturale Pertini per approvare il bilancio consuntivo del 2022, quello previsionale 2023, la relazione del presidente Piero Berti sull’attività svolta e la nomina dei delegati all’assemblea provinciale. I numeri dimostrano che la sezione Avis di Santa Sofia, della quale fanno parte anche i donatori di Galeata, è in buona salute nonostante i tre anni difficili caratterizzati dal Covid.

"Siamo in linea come donatori effettivi rispetto al 2022 – precisa il presidente Piero Berti a – anche se registriamo un leggero calo (-11) rispetto al 2019. I nuovi donatori sono 16, i dimessi 17 e i soci effettivi 260 in linea invece con l’andamento degli ultimi 3 anni. Le donazioni di sangue intero, plasma e plasma-piastrinoforesi sono state complessivamente 533 rispetto alle 554 del 2019 ma in aumento rispetto sia al 2020 e al 2021".

La sezione è nata 76 anni fa, nel 1947 e, durante gli ultimi anni, ha svolto tante attività con forti ricadute in campo sociale. "Abbiamo sempre messo a disposizione – aggiunge Berti – attrezzature o risorse a favore dell’Ospedale Nefetti e non solo, devolvendo anche 1000 euro alla terapia intensiva del Morgagni – Pierantoni. Inoltre abbiamo acquistato ben 4 defibrillatori per la palestra comunale di Galeata, Santa Sofia, l’associazione calcio di Galeata e Soccorso alpino. Siamo inoltre presenti in diversi manifestazioni organizzate da altre associazioni – conclude Berti –. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che, con generosità, ci hanno dato una mano durante le varie iniziative in particolare in occasione della Festa Avis".

Sempre domenica saranno premiati anche i donatori: 9 con distintivo di rame; 11 con distintivo in argento; 10 in argento dorato. Il distintivo d’oro sarà assegnato a Valentina Marzocchi, Alessandro Rocchi e Paolo Schiumarini, mentre per il distintivo oro con rubino troviamo Gabriele Casamenti, Giorgio Landi, Alberto Valentini, Claudio Zaddetti, Mauro Romualdi e Graziano Visotti. Va precisato che sui 39 donatori premiati ben 14 sono donne. Per informarsi sul calendario prelievi 2023: 0543 735070735071 dal lunedì al sabato (10-13) oppure https:udrforli.mesis.it