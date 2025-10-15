Avis Forlì-Cesena. Dal sangue al plasma, colosso da 16mila donatori: "Così saremo più forti"

Cambio di passo nella gestione delle donazioni di sangue e plasma sul territorio provinciale. Sarà, infatti, Avis Forlì-Cesena ad amministrare direttamente l’attività di raccolta delle due sezioni comunali, assumendo un ruolo operativo più incisivo nel rapporto con l’Azienda sanitaria e nel coordinamento del sistema della donazione. La novità – illustrata nel corso di un incontro istituzionale avvenuto qualche giorno fa tra la nuova presidente provinciale Maurizia Boschetti e il presidente della Provincia Enzo Lattuca – segna un passaggio importante nella riorganizzazione interna dell’associazione.

"Durante l’assemblea Avis del 25 marzo – spiega Boschetti – abbiamo definito l’obiettivo principale di questo mandato: unire le due Unità di Raccolta (Udr) di Forlì e Cesena, storicamente separate. La provincia conta oggi 24 sezioni distribuite in 30 comuni e oltre 16mila donatori attivi, pari al 4,2% della popolazione. L’unificazione delle Udr servirà a ottimizzare le risorse e a lasciare alle sezioni locali il compito di mantenere il contatto con i donatori e diffondere la cultura del dono. Stiamo inoltre lavorando nelle scuole e nelle università per coinvolgere i giovani perché comprendano l’importanza di donare sangue e plasma".

L’obiettivo è anche quello di avere un unico interlocutore che dialoghi con l’Ausl Romagna, la stessa azienda sanitaria di riferimento per entrambi i territori, così da semplificare le procedure. Per i donatori, però, non cambierà nulla: le modalità di prelievo, le sedi e gli orari resteranno invariati. Il sangue sarà sempre raccolto nei centri di Forlì e Cesena, con il consueto supporto dei volontari locali. Con i colori, l’associazione sottolinea che nelle nostre vene non scorre solo il liquido rosso ma anche una sostanza importantissima di colore giallo: "Negli ultimi anni la raccolta di plasma è cresciuta del 26-27%, ma non è ancora sufficiente a coprire la richiesta dell’Azienda sanitaria. Vogliamo rafforzare la comunicazione per spiegare a cosa serve il plasma: ad esempio, è indispensabile per creare alcuni farmaci oncologici e per il trattamento della cute per i grandi ustionati", sottolinea la presidente.

Accanto al nuovo assetto gestionale, Avis punta a rafforzare anche la propria dimensione formativa e comunicativa: "Oggi i donatori sono cambiati – conclude Boschetti –, hanno esigenze diverse rispetto al passato. Per questo vogliamo comunicare in modo più mirato, invitando per esempio a donare prima di partire per Paesi esotici o prima di un tatuaggio, così da non doversi fermare nei mesi successivi. Il nostro desiderio è far capire alla cittadinanza quanto lavoro e impegno c’è dietro questo gesto".

Valentina Paiano